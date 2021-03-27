النائب العام يأمر بالتحفظ علي ذاكرة وحدة التحكم للقطارين المتصادمين بسوهاج

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بسماع شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، في حادث القطاريين المتصادمين ظهيرة اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج.



