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النائب العام يأمر بالتحفظ علي ذاكرة وحدة التحكم للقطارين المتصادمين بسوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 12:16 ص
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
مـروة هيـكل
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أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بسماع شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، في حادث القطاريين المتصادمين ظهيرة اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج.

كما أمر النائب العام بسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

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