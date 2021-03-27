تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد بعد إصابتها بفيروس كورونا





كشفت الفنانة هنا زاهد، عن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أيام من خضوعها للعزل المنزلى.ونشرت هنا، صورتين لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، التى أقيمت أواخر العام الماضى صحبتها بتعليق: "الحياة ضبابية نوعا ما الآن.. covid-19".من ناحية أخرى، كشف القائمون على مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عن بوستر الحكاية الجديدة من العمل، وهى "لو كنت يوم أنساك!" الذى يتصدره بطلة العمل هنا الزاهد وأحمد حاتم الذى يشاركها البطولة.