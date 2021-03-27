Advertisements

حسن يوسف : الفوز على الحمام خطوة للعودة للممتاز وسعيد بصناعة الهدف

السبت 27/مارس/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
بسنت علام
Advertisements
تحدث حسن يوسف لاعب حرس الحدود عن مباراة فريق أمام الحمام المطروحي التي أقيمت على ملعب الحمام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مجموعة بحري بالقسم الثاني.

وتحدث عن أسباب عدم القدرة على أحراز هدف مبكر وقال" من أسباب عدم القدرة على التهديف بشكل مبكر هو سوء أرضية الملعب وضغط فريق الحمام بشكل كبير على لاعبي حرس الحدود والتركيز على الكور العالية".

وتحدث عن الهدف وقال كان من المفترض أن أقوم أنا بلعب الضربة الركنية ولكن قال لي مصطفى جمعة اترك محمود جمعة هو من يقوم بتنفيذ الركنية وبالفعل نفذها محمود وأرتدت الكرة إلى وليد عادل ثم وصلت لي ومررتها إلي مصطفى الذي نجح في الدخول بالكرة إلي الشباك".

وتحدث عن فوز حرس الحدود المتكرر في الدقيقة 90 وقال "هذا هو الفوز الثاني لنا في الدقيقة 90 وهو فوز مهم ويدل عن تركيز الفريق بالكامل في محاولات الخروج من أي مباراة بالثلاث نقاط فقط".

وأختتم حسن يوسف حديثه عن فرص حرس الحدود في الصعود إلي الدوري الممتاز وقال" الفوز هو دفعة لنا من أجل إستمرارنا في المكافحة من أجل الصعود ونحن نأخذ كل مباراة على حدا وينافس معنا فريق فاركو وهو فريق جيد جدًا وينافس على الصعود هو الأخر وينجح في الفوز في كل مباراة ونحن أيضًا نفوز ولكن لا ننتظر إلي الفرق الأخرى ومازل هناك مباراة مع فريق فاركو ونلعب للصعود في نهاية الموسم".

وشهدت المباراة فوز حرس الحدود بهدف مقابل لا شئ أحرزه مصطفى جمعة بعد تمرية من حسن يوسف .

أخبار تهمك

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على فرص تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ أقل من ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 5 ساعات

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ثلث ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ ساعتين و 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 ص

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها