حسن يوسف : الفوز على الحمام خطوة للعودة للممتاز وسعيد بصناعة الهدف





وشهدت المباراة فوز حرس الحدود بهدف مقابل لا شئ أحرزه مصطفى جمعة بعد تمرية من حسن يوسف .



تحدث حسن يوسف لاعب حرس الحدود عن مباراة فريق أمام الحمام المطروحي التي أقيمت على ملعب الحمام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مجموعة بحري بالقسم الثاني.وتحدث عن أسباب عدم القدرة على أحراز هدف مبكر وقال" من أسباب عدم القدرة على التهديف بشكل مبكر هو سوء أرضية الملعب وضغط فريق الحمام بشكل كبير على لاعبي حرس الحدود والتركيز على الكور العالية".وتحدث عن الهدف وقال كان من المفترض أن أقوم أنا بلعب الضربة الركنية ولكن قال لي مصطفى جمعة اترك محمود جمعة هو من يقوم بتنفيذ الركنية وبالفعل نفذها محمود وأرتدت الكرة إلى وليد عادل ثم وصلت لي ومررتها إلي مصطفى الذي نجح في الدخول بالكرة إلي الشباك".وتحدث عن فوز حرس الحدود المتكرر في الدقيقة 90 وقال "هذا هو الفوز الثاني لنا في الدقيقة 90 وهو فوز مهم ويدل عن تركيز الفريق بالكامل في محاولات الخروج من أي مباراة بالثلاث نقاط فقط".وأختتم حسن يوسف حديثه عن فرص حرس الحدود في الصعود إلي الدوري الممتاز وقال" الفوز هو دفعة لنا من أجل إستمرارنا في المكافحة من أجل الصعود ونحن نأخذ كل مباراة على حدا وينافس معنا فريق فاركو وهو فريق جيد جدًا وينافس على الصعود هو الأخر وينجح في الفوز في كل مباراة ونحن أيضًا نفوز ولكن لا ننتظر إلي الفرق الأخرى ومازل هناك مباراة مع فريق فاركو ونلعب للصعود في نهاية الموسم".