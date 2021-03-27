بسبب النني... عرابي يفتح النار على البدري

تحدث هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على عدم مشاركة محمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، في صفوف منتخب مصر أمام كينيا في اللقاء الأخير.





وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" أن محمد النني يقدم أفضل مواسمه مع ارسنال الانجليزي.





وتابع: "أحترم محمد النني وهو عمل على نفسه ورغم خروجه للإعارة إلى تركيا إلا أنه اشتغل على نفسه وعاد من جديد لآرسنال وأرى أن حسام البدري قلل من قيمة اللاعب".





وأضاف: "لماذا قام حسام البدري باستدعاء النني رغم أنه لم يعتمد عليه وما هو إحساس النني في الوقت الجاري بعد استبعاده وعدم مشاركته وأنا أرى أن البدري أخطأ في ذلك القرار".





وأتم: "إذا استبعد حسام البدري، محمد النني لوجهة نظر فنية فإن ذلك كارثة بكل المقاييس".



