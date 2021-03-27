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وصول بعثة جزر القمر لمواجهة منتخب مصر

السبت 27/مارس/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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وصلت منذ قليل بعثة منتخب جزر القمر إلى مطار القاهرة استعدادا لملاقاة المنتخب الوطني يوم الاثنين المقبل في ختام تصفيات الأمم الأفريقية.

كان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد ، حيث أتموا اجراءات دخول البعثة بسهولة بمساعدة السلطات المعنية بمطار القاهرة.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد تأهل المنتخب المصري، يوم الاثنين فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وسيقوم حسام البدري المدير الفني للمنتخب بوضع عدد من اللاعبين فى التشكيل الأساسي للفراعنة خلال مواجهة جزر القمر والذي لم يشاركوا أمام كينيا فى اللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما

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