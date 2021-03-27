لجنة من الأطباء الشرعيين.. قرارات جديدة من النائب العام في حادث قطاري سوهاج

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام خلال التحقيقات في حادث القطاريين المتصادمين ظهيرة اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج، بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها.





وقد صرح النائب العام لكافة المصابين سهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم.



