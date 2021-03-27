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لجنة من الأطباء الشرعيين.. قرارات جديدة من النائب العام في حادث قطاري سوهاج
السبت 27/مارس/2021 - 12:24 ص
مـروة هيـكل
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أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام خلال التحقيقات في حادث القطاريين المتصادمين ظهيرة اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج، بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها.
وقد صرح النائب العام لكافة المصابين سهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم.
هذا، وقد طلبت النيابة العامة تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن النيابة العامة في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.
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