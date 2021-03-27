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وصفة طبيعية لترطيب بشرة الفتيات قبل الزفاف

السبت 27/مارس/2021 - 12:21 ص
وصفة قناع دقيق الأرز
وصفة قناع دقيق الأرز
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تسعى الكثير من الفتيات إلى معرفة أفضل الطرق والوصفات الطبيعية، التي تساعد على ترطيب بشرتهن ولاسيما قبل الزفاف، لتبدو في أفضل حالاتها يوم العرس.

وصفة قناع دقيق الأرز

وتوجد العديد من الأدوية التي تستخدم في ترطيب البشرة وتفتيحها، إلا أن الفتيات يرغبن دايما في الوصفات الطبيعية ويفضلونها، تفادياً لأية آثار جانبية محتملة.

ترطيب البشرة باستخدام وصفة قناع دقيق الأرز

ونرصد لكِ سيدي الجميلة، عبر بوابة الفجر الإلكترونية أفضل الطرق والوصفات الطبيعية المستخدمة في ترطيب البشرة وتحديداً قبل الزفاف، وطرق التحضير والمكونات المستخدمة.

ونقدم لكم في السطور التالية وصفة قناع دقيق الأرز لنفخ الخدود وترطيب البشرة وتنعيمها

مكونات وصفة قناع دقيق الأرز 

4 حبات من طحالب السبيرولين.

1 بياض بيض.

ملعقتان وسط من الكريم فريش.

ملعقتان دقيق الأرز.

طريقة تحضير وصفة قناع دقيق الأرز

إحضار إناء وبه كمية من الماء الفاتر.

إذابة حبات السبيرولين به.

إخفاق بياض البيض.

إضافة جميع المكونات عدا السبيرولين.

العمل في الحصول من خلال المزج على مزيج متجانس.

إضافة السبيرولين.

وضع المسحوق على الوجه وإبعاده عن العينين.

ترك الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة.

إزالة المزيج بماء فاتر.

تجفيف البشرة.

يستخدم قناع دقيق الأرز مرتين أسبوعياً.

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