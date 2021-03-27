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شبورة ورياح.. تحذير عاجل من طقس السبت

السبت 27/مارس/2021 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت 26 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.
- نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
شبورة ورياح.. تحذير عاجل من طقس السبت
شبورة ورياح.. تحذير عاجل من طقس السبت

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