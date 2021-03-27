تعرفِ على فوائد تمارين الضغط وقرتها على إزالة دهون البطن

تعتبر تمارين الضغط من أهم التدريبات الرياضية التي ينصح بها للسيدات والفتيات، حيث أنه من السهل إجرائها في أي مكان، كما أنها مجانية ولا تحتاج إلى أجهزة غالباً.





فوائد تمارين الضغط





وتوجد العديد من المزايا والفوائد للمارسة تمارين الضغط، والتي تعمل على تقوية وبناء عضلات الجسم، بمنطقتي الصدر والأكتاف.





أهمية تمارين الضغط للسيدات





تقوية عضلات الصدر.





تقوية عضلات اليدين والساعدين والكتفين





بناء العضلة ثلاثية الرؤوس العضدية.





تقوية المفاصل والأماكن المحيطة بها.





تحسين صحة القلب.





تنشيط الدورة الدموية.





تقوية أوتار الركبة.





تحفيزعمليّة التمثيل الغذائي.





التخلص من تراكم الدهون بمنطقة البطن.





بناء عضلات البطن.





مد الجسم بالطاقة.





رفع اللياقة البدنية.





زيادة المرونة.





وتعتبر تمارين الضغط أحد أفضل التمارين بالنسبة للرجال أيضا، ولها العديد من الفوائد على نشاط أجسادهم وتساعد في مرونة حركتهم.



