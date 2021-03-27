استشاري مناعة: انتهاء وباء كورونا في هذه الحالة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مصر لديها كافة الإمكانيات لإنتاج لقاح كورونا الصيني، وتقوم بنقل الخبرات الصينية حاليًا للبدء في تصنيع اللقاح.



وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر ستكون الدول المصدرة للقاح الصيني الخاص بكورونا لدول القارة الإفريقية.



وأكد أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا عنيفة جدًا وشرسة جدًا، لافتًا إلى أن التطعيم سيصبح ذو قيمة إذا حصلت عليه دول ودول أخرى لم تحصل عليه، وسيتحور الفيروس وقتها.



وشدد استشاري الحساسية والمناعة، على أنه يجب أن تقوم الدول بالتصنيع للقضاء على فيروس كورونا من العالم ككل، متابعًا: "إذا تم تطعيم من 60 لـ70% من المجتمع سينتهي هذا الوباء".

