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عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن وزارة النقل (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 12:48 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، إن هناك معلومات مؤكدة أن غدا سيكون هناك قرارات واضحة من وزارة النقل لضبط لحركة القطارات.

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه أمر جيد ولكن لا يجعلنا ننسى تحديد من هو المسئول عن الحادث، مضيفا: "نحن في انتظار معرفة المتسبب عن الحادث.. لأنه وعد وعهد من رئيس الجمهورية".

وأضاف الإعلامي: "في ناس قاعدين بيتكلموا عن الوضع أيام المعزول مرسي.. سايبين البشر وبيتكلموا عن مرسي، قيتهم مرسي أكتر من المصريين.. مرسي مات".

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