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مدير مستشفى سوهاج الجامعي: ملحمة من الطلاب والمواطنين في التبرع بالدم (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 07:02 ص
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
داليا الحسين
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قال حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي، إن هناك 4 مصابين من ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر الجمعة، كانت إصابتهم خفيفة ولم تستدع حالتهم تدخلًا جراحيًا، وتم إجراء اللازم لهم، ومغادرة المستشفى بعد التأكد من أنه لا خطورة عليهم.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المستشفى الجامعي استقبل أول حالة من المصابين في الثانية والنصف من ظهر اليوم.

وأضاف مدير مستشفى سوهاج الجامعي، أن 10 مصابين أجري لهم جراحات منهم جراحات في العظام وعملية تجميل، ويقبع صاحبها تحت الرعاية، موضحا أن الحالات مستقرة.

وأوضح أنها كانت هناك ملحمة من طلاب الجامعة والمواطنين في التبرع بالدم لمصابي الحادث الأليم، مؤكدا أنه تم جمع 250 كيس دم، ما فاق الكميات المطلوبة وتجاوزت الاحتياطي، لذا تم إرسال الراغبين في التبرع للمستشفيات الأخرى.

واختتم، أنه تم استدعاء كل الأطقم الطبية الموجودين في الإجازات من التخصصات المرتبطة بالطوارئ للتعامل مع تبعات حادث القطار.

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