Advertisements

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر سكان هذه المناطق

السبت 27/مارس/2021 - 09:04 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 26 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.

- نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أخبار تهمك

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 14 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 6 ساعات

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري مناعة: انتهاء وباء كورونا في هذه الحالة

منذ نصف ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ يوم

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وجدوها في حضن أمها.. العناية الإلهية تنقذ طفلة رغم وفاة أسرتها في انهيار عقار جسر السويس

منذ ساعة و 18 دقيقة

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 3 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:06 ص

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

07:27 ص

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

07:52 ص

وجدوها في حضن أمها.. العناية الإلهية تنقذ طفلة رغم وفاة أسرتها في انهيار عقار جسر السويس

08:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها