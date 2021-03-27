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مواجهات قوية للدخان والمنيا والإعلاميين بالجولة الـ 19 للقسم الثاني

السبت 27/مارس/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الثالثة من عصر اليوم السبت منافسات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة .

1- الدخان مع ديروط

يحتضن ملعب نادي طلعت حرب، لقاء المتصدر فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم برصيد 40 نقطة مع فريق ديروط صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 28 نقطة.

حقق فريق ديروط الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

2- المنيا مع بنى سويف

يشهد ملعب نادي المنيا الجديد لقاء المنيا وصيف المجموعة بقيادة شديد قناوي برصيد 35 نقطة مع فريق بنى سويف صاحب المركز الرابع بقيادة محمد يوسف برصيد 32 نقطة، وشهدت الجولة الأولى فوز فريق المنيا بهدفين نظيفين.

3- الألومنيوم مع كيما اسوان

يلتقي فريق الألومنيوم صاحب المركز الثالث بقيادة سعيد ابراهيم برصيد 32 نقطة مع فريق كيما اسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة زيزو حشمت برصيد 32 نقطة، وحقق الألومنيوم الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول.

4- شباب سمسطا مع الإعلاميين

يلعب فريق مركز شباب سمسطا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 17 نقطة مع فريق الإعلاميين صاحب المركز السادس بقيادة جميل حلمى برصيد 27 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول فوز الإعلاميين بهدف .

5- سوهاج مع قنا

يواجه فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة أحمد خلف مع فريق قنا صاحب المركز الثامن بقيادة عبد الرحيم همام .

يدخل الفريقان اللقاء برصيد 24 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

6- شبان قنا مع الفيوم

يلعب فريق شبان قنا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 20 نقطة مع فريق الفيوم صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد بكرى برصيد 21 نقطة، وكان الفيوم قد حقق الفوز بنتيجة 2-1 في الدور الأول.

7- التليفونات مع البترول

يحل فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 21 نقطة ضيفاً على فريق التليفونات صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد جمال برصيد 17 نقطة، وشهدت مواجهة الدور الأول فوز البترول بهدف .

8- أسمنت أسيوط مع طهطا

يلتقي فريق أسمنت أسيوط متذيل المجموعة بقيادة هيسم صالح برصيد 11 نقطة مع فريق طهطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة ضياء الزعيم برصيد 12 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول .

ترتيب المجموعة الثانية

1- الشرقية للدخان 40 نقطة
2- المنيا 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- بنى سويف 32 نقطة
5- ديروط 28 نقطة
6- الإعلاميين 27 نقطة
7-سوهاج24 نقطة
8- قنا 24 نقطة
9- الفيوم 21 نقطة
10- البترول 21 نقطة
11- شبان قنا 20 نقطة
12- شباب سمسطا 18 نقطة
13- تليفونات بني سويف 17 نقطة
14- كيما اسوان 17 نقطة
15- طهطا 12 نقطة
16- أسمنت أسيوط 11 نقطة

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