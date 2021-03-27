أول تعليق من المنتخب على تهرب رمضان صبحي

قام الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري بالتعقيب على أنباء تمرد رمضان صبحي نجم بيراميدز وادعائه الإصابة حتى لا ينضم إلى معسكر الفراعنة الحالي.





وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للفراعنة أن طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا حجز بنفسه موعد أشعة الرنين لرمضان صبحي وأجراها اللاعب الساعة 6 صباحا يوم 18 مارس الحالي.





وقام رمضان صبحي بزيارة طبيب المنتخب في السابعة صباح اليوم نفسه في عيادته الخاصة ليعرض عليه نتيجة الأشعة التي أظهرت أن صبحي يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.





كما توجه أيضا أحمد توفيق إلى طبيب منتخب مصر في العيادة الساعة 11 صباحا من نفس اليوم حتى يخضع لاختبار طبي للتأكد من إصابته.





ولم يسعف الوقت محمد حمدي نجم بيراميدز لزيارة أبو العلا لكنه أجرى أشعة أيضًا وجعل الطبيب الذي أجراها له يتواصل مع طبيب المنتخب ليشرح له تفاصيل إصابة اللاعب، حيث كان أبو العلا مرتبطا باجتماع في نفس اليوم مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.





وترددت أخبار في الفترة الماضية عن ادعاء رمضان صبحي الإصابة لرغبته في عدم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر وسفره إلى الإمارات.





يذكر أن منتخب مصر عاك من نيروبي بعد تعادله مع كينيا بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022، حيث تأهل المنتخب الوطني رسميا إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الخامسة والعشرين في تاريخهم.



