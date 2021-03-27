جامعة عين شمس تنعي ضحايا قطاري سوهاج

تقدمت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، السادة نواب رئيس الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج الذي وقع يوم الجمعة بمحافظة سوهاج.



