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جامعة عين شمس تنعي ضحايا قطاري سوهاج
السبت 27/مارس/2021 - 12:40 ص
آية حمروشي
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تقدمت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، السادة نواب رئيس الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج الذي وقع يوم الجمعة بمحافظة سوهاج.
وأعربت الجامعة عن رجاءها في المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين
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