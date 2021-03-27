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نابولي يحدد سعر كوليبالي

السبت 27/مارس/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي حدد سعر نجم دفاعه السنغالي خاليدو كوليبالي الذي سيرحل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن كوليبالي كان هدفًا للعديد من الأندية في الصيف قبل الماضي لكن طلبات نابولي المادية تسببت في استمرار النجم السنغالي مع الفريق الإيطالي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن نابولي يرغب في إنعاش خزائنه في ظل التراجع الاقتصادي الذي يعاني منه مثل أندية كبرى في أوروبا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا عن طريق رحيل كوليبالي.

وأكد الموقع الإيطالي أن نابولي يمكنه السماح لكوليبالي بالرحيل في الصيف المقبل إذا حصل على عرض تبلغ قيمته 50 مليون يورو فقط.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن دي لورينتيس كان قد أوقف مفاوضاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي في وقتٍ سابق بسبب رغبته في الحصول على 100 مليون يورو من أجل التخلي عن كوليبالي فيما كان عرض النادي الإنجليزي يبلغ قدره 80 مليونًا فقط.

وألمح الموقع الإيطالي أن مانشستر سيتي كان قد التعاقد مع روبن دياز من بنفيكا البرتغالي في صفقة تبادلية مع نيكولاس أوتامندي مُعارًا بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ونوه الموقع الإيطالي أن نابولي يرى أن السماح لكوليبالي بالرحيل سينعش خزائنه بالإضافة إلى وجود الثلاثي مانولاس ورحماني وماكسيموفيتش في دفاع الفريق.

ولفت الموقع الإيطالي أن ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين يعتبران من أهم الأندية التي ارتبطت كثيرًا بالتعاقد مع كوليبالي وقد تكون هناك مفاوضات مع نابولي في الصيف المقبل بعد تحديد النادي الإيطالي السعر الخاص بالنجم السنغالي.

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