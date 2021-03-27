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وزير الأوقاف :صلاة الغائب على شهداء حادث قطاري سوهاج بمسجد السيدة نفيسة

السبت 27/مارس/2021 - 02:58 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد طه
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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب مع قيادات الوزارة على أرواح شهداء حادث قطاري سوهاج بمسجد السيدة نفيسة، غدًا السبت 27 3 2021م عقب صلاة العشاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأشار الوزير في بيان له إلى أن ذلك رمزا لمشاركة المجتمع كله لأهالي الشهداء في مصابهم الأليم، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعًا فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتقل وبصحبته وزراء: التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، إلى المستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالة المصابين، عقب زيارته للمصابين في المستشفى التعليمي بسوهاج

وتعرف رئيس الوزراء من أطباء المستشفى على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتوفير أقصى رعاية صحية لهم، كما وجه بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة بشكل عاجل.

وكلف رئيس الوزراء، بتزويد المستشفيات بكافة المستلزمات الطبية المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية على الفور، مؤكدا: أي مطالب مستعدون لتوفيرها، وسأتابع شخصيا

كان رئيس الوزراء، قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

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