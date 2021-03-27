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موليكا يظهر بقميص الأهلي

السبت 27/مارس/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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نشر المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا نجم ستاندر دي لييج البلجيكي، صورة له بقميص الأهلي، ليعود من جديد الجدل بشأن إمكانية انتقاله إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ونشر موليكا، صورة له وهو يرتدي قميص الأهلي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ثم نشر رسالة من مشجع أهلاوي يدعوه للانضمام للفريق.

وكان المهاجم الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أهدى زميله موليكا قميص الأهلي، وهو ما جعل لاعب ستاندر دي لييج ينشر الصورة، ويذكر اسم بواليا لشكره على هذه الهدية.

وأشعل موليكا مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، خاصة وأن الأهلي دخل في مفاوضات مع النجم الكونغولي الموسم الماضي للتعاقد مع موليكا حين كان لاعبًا في مازيمبي، لكن المفاوضات لم تكتمل وحسم النادي البلجيكي الصفقة.

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