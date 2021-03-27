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اليوم .. إنطلاق الجولة قبل الأخيرة لمجموعة مطروح بالقسم الثالث

السبت 27/مارس/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تنطلق اليوم "السبت" في الثانية والنصف عصرا مباريات الجولة السابعة عشر من دورى القسم الثالث للمجموعة الثانية عشر ب مطروح ، والتى تنظمها منطقة مطروح لكرة القدم.

حيث يواجه فريق مركز شباب برج العرب صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط فريق الشرطة المطروحي صاحب المركز الثامن برصيد7 نقاط علي ملعب مركز شباب برج العرب.

وعلي ستاد برج العرب الفرعي يواجه مصري السلوم صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة.

ويواجه الزهور صاحب المركز الخامس برصيد 23نقطة فريق مطروح صاحب المركز السابع برصيد 12نقطة بملعب الهلال بمطروح.

ويواجه فريق شباب الضبعة صاحب المركز الأول برصيد 28 نقطة فريق هلال الضبعة صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- شباب الضبعة 28 نقطة
2-مصري السلوم 27 نقطة
3- الهلال 26نقطة
4- الحرية 25 نقطة
5- الزهور 23 نقطة
6- م.شباب الحمام 19نقطة
7- مطروح 12 نقاط
8- الشرطة 7 نقاط
9- م.شباب برج العرب 6 نقاط

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