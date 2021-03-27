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أول تعليق لمحمد رمضان بعد تأجيل برومو مسلسله الجديد "موسى"

السبت 27/مارس/2021 - 01:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علق النجم محمد رمضان، على تأجيل طرح برومو مسلسله الجديد "موسي" بسبب ضحايا حادث قطارى سوهاج.

وقال محمد رمضان فى تصريحات صحفية، أن تأجيل برومو مسلسله "موسي"، واجب عليه تجاه أهله وأبنائه.. وتجاه من ماتوا في حادث قطاري سوهاج".


يذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تأجيل طرح برومو مسلسله الجديد "موسى"، الذى من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل2021، وذلك تضامنًا مع أسر ضحايا حادث قطاري سوهاج.

وكتب محمد رمضان: «تم تأجيل الإعلان الرسمي لمسلسل موسي، تضامنًا مع ضحايا قطاري سوهاج الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل».

مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة


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