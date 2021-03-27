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المثلث يهزم كابسي ويقترب من دوري القسم الثالث

السبت 27/مارس/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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تمكن فريق مركز شباب المثلث من تحقيق فوز غالي على فريق كابسي البورسعيدى على ملعبه، في المباراة الذى جمعت بينهما ضمن منافسات دورة الترقى بالقسم الرابع بين أندية مدن القناة، والمؤهلة لدوري القسم الثالث.

أحرز أهداف المثلث اللاعبين ، أحمد محمد ابوالحسن حناطه و محمود سيد عزيز العفريت.

وبذلك الفوز تصدر شباب المثلث المركز الاول برصيد 4 نقاط، ويتبقي لدى مباراة أمام مركز شباب التل بالإسماعيلية صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين، اما كابسي يحتل المركز التانى برصيد 4 نقاط ويتبقي لدي مباراة مركز شباب التل بالإسماعيلية.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من، أسعد ابراهيم مشرف فنى، رامى ابراهيم مدير فني، حسين عثمان مدرب عام، و صلاح غريب مدرب حراس المرمي، وائل غريب مدير إداري.

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