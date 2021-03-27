أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري تبدأ من 85 ألف جنيه

انتعشت تجارة السيارات المتعملة في السوق المصري، في الآونة الأخيرة، مع تزايد أسعار الجديدة، والتي أصبحت عبئاً كبيراً لا يقدر عليه الكثيرون.





ويبحث الكثيرون عن سيارات مستعملة في السوق المحلي، تكون أسعارها مناسبة لقدرتهم الشرائية ومستوياتهم، إلى جانب كفاءتها واعتماديتها في استهلاك الوقود وتكلفة قطع الغيار.





ونرصد لكم في السطور القليلة التالية أبرز 5 سيارات مستعملة في السوق المصري والتي تنتمي لعلامات تجارية كبيرة، وتتراوح أسعارها بين الـ85 ألف جنيه، والـ200 ألف، لتناسب جميع المستويات والأزواق.





أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري





أولاً: سيارة نيسان صني 2016





تعتبر سيارة نيسان صني من أكثر السيارات مبيعا في السوق المصري، وهي تأتي بسعة لترية 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات، بقوة 108 حصان، وتتميز السيارة اليابانية بعدد جيد على مستوى تجهيزات الأمان، فزودت صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، وتترواح أسعارها بين الـ140 ألف والـ180.









ثانياً: لادا جرانتا





تقدم لادا جرينتا في السوق المصري بمحركين الأول رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 87 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، أما المحرك الثاني فيأتي بنفس سعة المحرك الأول ولكن تبلغ قوته 98 حصان وينقل حركته ناقل أوتوماتيك من 4 سرعات، ويبلغ سعر موديل 2018 منها قرابة الـ100 ألف جنيه.









ثالثاً: رينو فلوانس





وتعتبر سيارة رينو فلوانس من أكثر السيارات رفاهية في هذه الشريحة السعرية حيث زودت بتكييف هواء أوتوماتيك، خاصية تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، نظام ملاحة حساسات ركن، زجاج كهربائي، مدخل AUX-USB ، خاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، وتبلغ أسعار موديلات 2011 و2013 160 ألف ولا تزيد عن الـ200.









رابعاً: سيارة هوندا سيفيك 2009





تعتبر شركة هوندا من الشركات التي أثيتت كفاءة كبيرة في السوق المصري، وهي تتميز بالثبات العالي والمحرك القويVTIC 1600 سي سي من 4 سلندر يولد 140 حصان مع نظام التحكم بالصمامات الذي يجعل أداء المحرك أفضل وتحكم متواصل بتوقيت فتح الصمامات ونظام ذكي لتحسين الأداء مع قلة في الانبعاثات، ويبلغ سعر موديل 2009 180 ألف تقريبا.









خامساً: هيونداي فيرنا





انتشرت السيارة الكورية هيونداي فيرنا بشكل كبير في السوق المصري، وذلك لاعتماديتها الكبيرة، ورخص قطع الغيار الخاصة بها، ويبلغ سعر موديل 2019 142.000 جنيه بالسوق المحلي.











