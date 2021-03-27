Advertisements

محمود عبد المغني ينعى ضحايا قطاري سوهاج.. فماذا قال؟

السبت 27/مارس/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نعى الفنان محمود عبد المغني ضحايا حادث قطار سوهاج، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وكتب عبد المغني: " البقاء لله في وفاة أهالينا في حادث قطاري سوهاج وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وفى سياق آخر آخر أعمال محمود عبد المغنى مشاركته في فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

أخبار تهمك

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

صورة زيزو مع قفشة تشعل غضب الجماهير

منذ ساعة و 24 دقيقة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن وزارة النقل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ أقل من ساعتين

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)

منذ ساعة الا ربع

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 9 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 12 ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

رعب في الأهلي.. صدمة في مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

12:48 ص

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

موليكا يظهر بقميص الأهلي

12:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها