محمود عبد المغني ينعى ضحايا قطاري سوهاج.. فماذا قال؟

نعى الفنان محمود عبد المغني ضحايا حادث قطار سوهاج، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب عبد المغني: " البقاء لله في وفاة أهالينا في حادث قطاري سوهاج وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".



وفى سياق آخر آخر أعمال محمود عبد المغنى مشاركته في فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.