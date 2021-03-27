صورة زيزو مع قفشة تشعل غضب الجماهير

علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على نشر أحمد سيد زيزو، مهاجم نادي الزمالك، مع محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي، وذلك خلال تواجدهم في معسكر منتخب مصر.





وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" أن أحمد سيد زيزو لم يراعي مشاعر جماهير الزمالك قبل نشر صورته مع أفشة.





وأوضح: "زيزو كان من الواجب عليه مراعاة مشاعر جماهير نادي الزمالك قبل نشر الصورة رغم أنني أرى أن الثنائي أصدقاء بشكل طبيعي".



