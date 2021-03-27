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تطورات مستقبل ديبالا مع يوفنتوس

السبت 27/مارس/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي وضع خطة بشأن مستقبل نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وذلك تزامنا مع اقتراب نهاية عقده.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن ديبالا ينتهي عقده مع يوفنتوس في صيف 2022 وتحوم الشكوك حول مستقبل النجم الأرجنتيني في السيدة العجوز مع عدم وضوح الرؤية وغموض التصريحات من مسئولي النادي الإيطالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بافل نيدفيد نائب الرئيس في يوفنتوس كشف أن النادي الإيطالي يُدرس خيارات السوق وذلك ردًا على سؤاله بشأن التجديد لديبالا.

وألمحت الصحيفة آس الإسبانية أن مفاوضات تجديد عقد ديبالا في يوفنتوس متوقفه منذ أشهر ويفكر النادي الإيطالي من خيارات الاستفادة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس وضع 3 خيارات بشأن مستقبل ديبالا البالغ من العمر 28 عامًا الذي غاب في بداية الموسم الحالي ومنذ يناير الماضي لم يشارك في أي لقاء بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الخيار الأول هو أن يجدد يوفنتوس لديبالا ويواصل النجم الأرجنتيني مسيرته في تورينو الذي تألق في صفوفه منذ انتقاله عام 2015 مقابل 32 مليون يورو من باليرمو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الخيار الثاني هو الاستماع إلى العروض المقدمة للنجم الأرجنتيني ورحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والاستفادة من رحيله ماديًا في ظل الأزمة الإقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن القيمة السوقية لديبالا تراجعت بسبب إصاباته المتكررة والأزمة الاقتصادية بسبب وباء كورونا مما يجعل يوفنتوس ينتظر حتى بطولة كوبا أمريكا 2021 في حالة تألقه مع منتخب بلاده الأرجنتين وارتفاع قيمته مرة أخرى لرحيله بمقابل مادي مناسب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الخيار الثالث هو أن يقحمه يوفنتوس في صفقة تبادلية مع برشلونة مثلما حدث في الصيف الماضي عندما انتقل بيانيتش إلى برشلونة مقابل حصول يوفنتوس على البرازيلي آرثر ميلو.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ديبالا شارك في الموسم الحالي مع يوفنتوس في 11 مباراة فقط وسجل هدفين وصنع مثلهما في بطولة الدوري الإيطالي.

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