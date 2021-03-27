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مواجهات قوية للصيد والمعادي وجولدي والعياط بالقسم الثالث

السبت 27/مارس/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر اليوم السبت، مباريات الأسبوع الـ 22 لمنافسات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث يستضيف فريق أوسيم صاحب المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة نظيرة فريق أكتوبر صاحب المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

ويحل فريق حلوان العام العاشر برصيد 24 نقطة ضيفاً على فريق بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

ويلعب الإتصالات صاحب الصدارة برصيد 57 نقطة أمام جولدي صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ويخرج أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة لملاقاة جينيس صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

ويستضيف مستقبل وطن صاحب المركز السابع برصيد 30 نقطة فريق العياط صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

ويلعب فريق الصف متذيل المجموعة برصيد 13 نقطة، مع فريق البدرشين التاسع برصيد 26 نقطة .

ويستضيف المعادي صاحب المركز الرابع برصيد 38 نقطة فريق كاسكادا صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة.

ويحل فريق القومي صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الصيد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 57 نقطة
2- كاسكادا 39 نقطة
3- القومي 38 نقطة
4- المعادي 38 نقطة
5- أبو النمرس 34 نقطة
6- جولدي 31 نقطة
7- مستقبل وطن 30 نقطة
8- العياط 29 نقطة
9- البدرشين 26 نقطة
10- حلوان العام 24 نقطة
11- بشتيل 20 نقطة
12- أوسيم 18 نقطة
13- جينيس 17 نقطة
14- الصيد 17 نقطة
15- أكتوبر 15 نقطة
16- الصف 13 نقطة

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