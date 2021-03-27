Advertisements

أحمد عز ينعى ضحايا قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نعى النجم أحمد عز ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة"تويتر".

وكتب عز على حسابه علي تويتر " ‏خالص التعازي لاسر ضحايا ‎حادث القطار اليوم وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أن مركز ومدينة طهطا في سوهاج شهد حادث مروع بتصادم قطارين سكة حديد، والذي خلف العشرات من القتلي والمصابين جراء انقلاب ثلاث عربات وخروجهم عن القضبان.

أخبار تهمك

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 12 ساعة

رعب في الأهلي.. صدمة في مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعة و 8 دقيقة

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

صورة زيزو مع قفشة تشعل غضب الجماهير

منذ ساعة و 28 دقيقة

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 3 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 7 ساعات

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن وزارة النقل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

12:48 ص

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

موليكا يظهر بقميص الأهلي

12:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها