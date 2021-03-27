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أحمد عز ينعى ضحايا قطاري سوهاج
السبت 27/مارس/2021 - 02:24 ص
ولاء عبد الناصر
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نعى النجم أحمد عز ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة"تويتر".
وكتب عز على حسابه علي تويتر " خالص التعازي لاسر ضحايا حادث القطار اليوم وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".
يذكر أن مركز ومدينة طهطا في سوهاج شهد حادث مروع بتصادم قطارين سكة حديد، والذي خلف العشرات من القتلي والمصابين جراء انقلاب ثلاث عربات وخروجهم عن القضبان.
وكتب عز على حسابه علي تويتر " خالص التعازي لاسر ضحايا حادث القطار اليوم وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".
يذكر أن مركز ومدينة طهطا في سوهاج شهد حادث مروع بتصادم قطارين سكة حديد، والذي خلف العشرات من القتلي والمصابين جراء انقلاب ثلاث عربات وخروجهم عن القضبان.
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