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عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 01:54 ص
عودة الوزيرة للقاهرة
عودة الوزيرة للقاهرة
منى صموئيل
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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم ٢١ و٢٩ و٣٣ عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة في أماكن متفرقة في الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى معهد ناصر لاستقبال حالات المصابين، وتوفير كافة الفرق الطبية والاستشاريين في كافة التخصصات الطبية اللازمة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث أمس الجمعة، إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.
عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)
عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)
عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)
عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)
عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)
عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)
عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)
عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)
عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)
عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)

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