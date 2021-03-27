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مباريات مرتقبة لناصر الفكرية وسمالوط والقوصية في جولة هامة بالقسم الثالث

السبت 27/مارس/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
سالم خليل
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تنطلق اليوم السبت في الثالثه عصرا منافسات الأسبوع السادس عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.
حيث يلعب فريق ناصر الفكرية، مع فريق نادي ملوي، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب ناصر الفكرية.
 
ثم يواجه فريق الهنداو، فريق مركز شباب سمالوط، في المباراة التي سيشهدها ملعب الهنداو.

ويلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق القوصية، المباراة التي سيحتضنها ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

كما يلتقي فريق بني مزار، مع فريق مركز شباب الخارجة، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي .

كما سيواجه فريق الوليدية، فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب الوليدية.

ويشهد ملعب الوادي الجديد، مباراه الوادي الجديد، مع فريق مركز شباب مغاغه.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- نادي ملوي 31 نقطة
2- مركز شباب ناصر ملوي 30 نقطة
3- مركز شباب الخارجة 30 نقطة
4- ناصر الفكرية 29 نقطة
5 - القوصية 29نقطة
6- مركز شباب القيس 21 نقطة
7- مركز شباب مغاغه 18 نقطة
8- مركز شباب سمالوط 16 نقطة
9- الوادي الجديد 14 نقطة
10- الوليدية 12نقطة
11- بني مزار 11 نقطة
12- الهنداو 11 نقطة

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