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زيدان يحسم مصير هازارد في ريال مدريد

السبت 27/مارس/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تمسك باستمرار البلجيكي إيدين هازارد في الموسم المقبل.

وارتبط إسم ريال مدريد بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن زيدان يرفض بيع إيدين هازارد جناح ريال مدريد، في الصيف المقبل، حتى لو كان ذلك لتمويل صفقة هالاند أو مبابي.

وتابعت الصحيفة، أن زيدان لديه استراتيجية واضحة بشأن ميركاتو الصيف، قائمة على تقوية خط الهجوم، لكن دون خسارة إيدين هازارد.

وأشارت الصحيفة، أن زيدان لديه ثقة شديدة في هازارد، رغم كثرة الإصابات التي يتعرض النجم البلجيكي.

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