بكلمات مؤثرة.. نيللي كريم تنعي ضحايا قطاري سوهاج

نعت الفنانة نيللي كريم ضحايا حادث قطار سوهاج، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت معبرا عن حزنها عبر إنستجرام: " خالص التعازي لاهالينا في سوهاج في حادث القطار الاليم ربنا يصبر كل الاهالي و امنياتي بلشفاء العاجل للمصابين مصر".





ومن جانب آخر، تقوم نيللي كريم بتصوير مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "ضد الكسر"، والذى يشارك في بطولته كل من محمد فراج ومصطفى درويش ولقاء الخميسي، وتأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.