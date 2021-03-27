Advertisements

بكلمات مؤثرة.. نيللي كريم تنعي ضحايا قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 02:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نعت الفنانة نيللي كريم ضحايا حادث قطار سوهاج، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت معبرا عن حزنها عبر إنستجرام: " خالص التعازي لاهالينا في سوهاج في حادث القطار الاليم ربنا يصبر كل الاهالي و امنياتي بلشفاء العاجل للمصابين مصر".


ومن جانب آخر، تقوم نيللي كريم بتصوير مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "ضد الكسر"، والذى يشارك في بطولته كل من محمد فراج ومصطفى درويش ولقاء الخميسي، وتأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

أخبار تهمك

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ 9 دقائق

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 4 ساعات

صورة زيزو مع قفشة تشعل غضب الجماهير

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن وزارة النقل (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 6 ساعات

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 13 ساعة

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:18 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

02:21 ص

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها