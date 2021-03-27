تعليق سمية الخشاب على تأجيل برومو مسلسل "موسى"

علقت النجمة عبير صبري على تأجيل طرح برومو مسلسل "موسي" بسبب ضحايا حادث قطارى سوهاج، الذى حدث أمس، وأعلن النجم محمد رمضان تأجيل البرومو، تضامناً لأهالي الضحايا.



وقالت سمية الخشاب فى تصريحات صحفية أنه قرار لابد منه في ظل الظروف التي حدثت أمس "، معبرا عن حزنها قائلة " حزنت للغايه عند علمي بحالات الوفاة .. الله يرحم الأموات يارب".





يذكر أن مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة



