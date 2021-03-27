بإطلالة هادئة.. هبة مجدي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها





تحرص الفنانة هبة مجدي على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت هبة مجدي صور جديدة لها في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وحرصت على لوك ميك اب بألوان النيود، لم تتكلف في إطلالتها بالكثير من المستحضرات التجميلية.







وعلى جانب اخر، آخر ظهور لها كان مع زوجها المطرب محمد محسن فى أغنيته الجديدة "أهلا بيك"، بمناسبة الفلانتين، وهي أغنية من مشروع الأغاني الجديد التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

