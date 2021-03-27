الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التحقيق في إصابة حمدي فتحي مع منتخب مصر أثناء مواجهة كينيا، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.





من جانبها كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء أبدوا سخطهم من إصرار حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على سفر أيمن أشرف رغم عدم تعافيه من الإصابة، واستمرار شعوره بخشونة فى الركبة.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي يتهمون البدري بعد إصابة حمدي فتحي، موضحا أن الإدارة طالبت بالتحقيق فى إصابة اللاعب، بعد أن طلب محمد أبو العلا طبيب المنتخب من اللاعب استكمال اللقاء بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة كينيا.





وأتم المصدر أن مسؤولي الأهلي، سيجتمعوا مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، لحسم الجدل بشأن إصابة حمدي فتحي.



