Advertisements

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

السبت 27/مارس/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التحقيق في إصابة حمدي فتحي مع منتخب مصر أثناء مواجهة كينيا، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

من جانبها كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء أبدوا سخطهم من إصرار حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على سفر أيمن أشرف رغم عدم تعافيه من الإصابة، واستمرار شعوره بخشونة فى الركبة.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي يتهمون البدري بعد إصابة حمدي فتحي، موضحا أن الإدارة طالبت بالتحقيق فى إصابة اللاعب، بعد أن طلب محمد أبو العلا طبيب المنتخب من اللاعب استكمال اللقاء بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة كينيا.

وأتم المصدر أن مسؤولي الأهلي، سيجتمعوا مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، لحسم الجدل بشأن إصابة حمدي فتحي.

أخبار تهمك

رعب في الأهلي.. صدمة في مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 9 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 12 ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن وزارة النقل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 7 ساعات

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

صورة زيزو مع قفشة تشعل غضب الجماهير

منذ ساعة و 26 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

12:48 ص

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

موليكا يظهر بقميص الأهلي

12:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها