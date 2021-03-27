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فاسكيز يفسد صفقة ليفربول المنتظرة في الصيف

السبت 27/مارس/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو ليفربول الإنجليزي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد بناءا على رغبة المدرب الألماني يورجن كلوب.

ليفربول يستهدف ضم نجم ريال مدريد
تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة مسؤولي ليفربول الإنجليزي في الحصول على خدمات، ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه ذكرت شبكة "ديفنسا سنترال"، أن ريال مدريد لديه خطة بديلة حال استمر لوكاس فاسكيز لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، رفض عروض التجديد، وأصر على الرحيل في الصيف المقبل.

وتابعت الشبكة أن ريال مدريد يخطط لبقاء ناتشو، كي يكون بديلًا لداني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، وعدم عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل لصالح ليفربول أو أي ناد.

وأتمت الشبكة تقريرها موضحة أن ريال مدريد الإسباني، قرر تمديد عقد ناتشو مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، الذي ينتهي في صيف 2022.

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