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نائب محافظ الجيزة يشدد على رفع مستوى النظافة بقرية المعتمدية

السبت 27/مارس/2021 - 02:51 ص
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
إسماعيل منطاوي
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تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز و مدينة كرداسة، قرية المعتمدية بنطاق مركز ومدينة كرداسة لمتابعه الحاله العامة للنظافة والاشغالات، وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على أحتياجاتهم على الطبيعة، مشددا على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامه والأشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

والتقي نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالي للأستماع الي طلباتهم وأقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفه على مستوى القرية.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق برك الخيام (المعتمدية الرئيسي)، موجهًا بسرعه تنفيذ أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيا علي الطبيعه وأستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجوده طبقا لأعمال الطرح والترسية.

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