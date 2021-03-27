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قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

السبت 27/مارس/2021 - 03:10 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يجري المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تحضيراته لملاقاة نظيره جزر القمر، في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وجزر القمر، يوم الإثنين المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت جرينتش، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر
وتقرر إذاعة مباراة المنتخب المصري أمام جزر القمر على قناة on sport البث الأرضي على أن تذاع فضائيًا على قنوات بي إن سبورت صاحبة الحقوق الحصرية.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة.

وكان المنتخب المصري تأهل بصفة رسمية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر لها مطلع العام المقبل في الكاميرون.

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