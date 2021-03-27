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عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس
السبت 27/مارس/2021 - 03:18 ص
داليا عادل
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انهار منذ قليل، عقار سكني بمنقطة جسر السويس، بمحافظة القاهرة، وأنباء عن وقوع ضحايا.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مكون من 10 أدوار مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجار فحص البلاغ.
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