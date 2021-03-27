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أهالي العقار المنهار في منطقة جسر السويس يستغيثون (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 03:22 ص
العقار المنهار
العقار المنهار
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تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار في مبنى بشارع القرش المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.

من جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين.

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