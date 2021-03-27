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ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار
السبت 27/مارس/2021 - 03:31 ص
داليا عادل
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حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولية لانهيار عقار بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة.
هذا، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجار فحص البلاغ.
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