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ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 03:31 ص
العقار المنهار
العقار المنهار
داليا عادل
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حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولية لانهيار عقار بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة.

هذا، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجار فحص البلاغ.
ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار
ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار
ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار
ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار
ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار
ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار
ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار
ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار

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عقار جسر السويس جسر السويس بوابة الفجر الفجر

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