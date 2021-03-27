Advertisements

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

السبت 27/مارس/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
يحظى النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، باهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية، أمثال مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي ومانشستر سيتي.

وحدد نادي بروسيا دورتموند الألماني، مبلغ 180 مليون يورو نظير الموافقة على بيع مهاجمه الشاب صاحب الـ20 عامًا، وهو مبلغ تعجيزي بكل تأكيد، في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي خلفتها.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة نادي بروسيا دورتموند، ترغب في الإبقاء على هالاند لموسم آخر على الأقل، وهو ما دفعهم لطلب مبلغ خرافي للتخلي عنه.

جدير بالذكر أن الدولي النرويجي يرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2024، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 75 مليون يورو فقط، بإمكانه تفعيله مع نهاية الموسم القادم.

أخبار تهمك

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 10 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن وزارة النقل (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار

منذ ساعة الا ربع

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ 43 دقيقة

أهالي العقار المنهار في منطقة جسر السويس يستغيثون (فيديو)

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 7 ساعات

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:18 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

03:35 ص

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها