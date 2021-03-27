دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

يحظى النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، باهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية، أمثال مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي ومانشستر سيتي.





وحدد نادي بروسيا دورتموند الألماني، مبلغ 180 مليون يورو نظير الموافقة على بيع مهاجمه الشاب صاحب الـ20 عامًا، وهو مبلغ تعجيزي بكل تأكيد، في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي خلفتها.





وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة نادي بروسيا دورتموند، ترغب في الإبقاء على هالاند لموسم آخر على الأقل، وهو ما دفعهم لطلب مبلغ خرافي للتخلي عنه.





جدير بالذكر أن الدولي النرويجي يرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2024، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 75 مليون يورو فقط، بإمكانه تفعيله مع نهاية الموسم القادم.



