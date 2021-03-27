التشخيص الطبي لإصابة نجم الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة بعد إصابة حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق خلال معسكر منتخب مصر الحالي.





وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام كينيا، أمس الخميس، في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل، وانتهت بالتعادل 1-1.





وجاء تشخيص الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ان إصابة حمدي عبارة عن شرخ في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة"، وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا، في أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.





ومن المقرر غياب فتحي عن 11 مباراة للأهلي، وهم: المريخ السوداني يوم السبت 3 أبريل المقبل، وسيمبا التنزاني يوم 9 أبريل المقبل، في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





بالإضافة إلى مباراة الأهلي في كأس مصر أمام الن صر، والتي ستقام يوم 14 أبريل، ويغيب أيضًا عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 18 من نفس الشهر.





ويغيب عن مباراة سموحة يوم 21 أبريل، ومباراة إنبي يوم 24، ومباراة المصري يوم 27، ومباراة الجونة يوم 30 من أبريل المقبل.





واخيرًا خلال شهر مايو، أمام غزل المحلة يوم 2، ثم مباراة الإتحاد السكندري يوم 6، ومواجهة الزمالك يوم 10.



