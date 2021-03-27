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اليونايتد يرصد صفقة ذهبية

السبت 27/مارس/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يريد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع مدافع جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان المدرب أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرغب في ضم باو توريس مدافع فريق فياريال الإسباني.

وأضافت: ان سولشاير يُصر على ضم مدافع جديد، لأنه لا يثق في اللياقة البدنية للثنائي إريك بايلي وفيكتور ليندلوف.

وأوضحت: المسؤولين في النادي المانشستراوي، معجبين بالإسباني توريس نظرًا لسرعته ومستواه المميز، بجانب إجادته اللعب بالقدم اليسرى، مما سيساعد الفريق على بناء اللعب من الخلف.

يذكر ان هناك منافسة شرسة على توريس، من عدة أندية، أهمها: مانشستر سيتي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني.

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