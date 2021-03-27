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مفاجأة في كواليس أزمة أيمن أشرف مع المنتخب

السبت 27/مارس/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين، على استياء مسئولي النادي الأهلي من استدعاء أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف منتخب مصر.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" إن منتخب مصر لم يتلقى إخطار من النادي الأهلي بإصابة أيمن أشرف.

وتابع: "على مسئوليتي فإن منتخب مصر تفاجئ بإصابة أيمن أشرف في المعسكر والأهلي لم يبلغ طبيب منتخب مصر بأن أيمن يعاني من الإصابة".

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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