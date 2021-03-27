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مودريتش يثير ذعر ريال مدريد

السبت 27/مارس/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أثار لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، الذعر في النادي الملكي، خلال الساعات الماضية بسبب ما حدث في مباراة منتخب كرواتيا وسلوفينيا.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال"، إن مسؤولي نادي ريال مدريد، شعروا بالرعب من تعرض مودريتش لإصابة بالغة خلال مباراة منتخبي كرواتيا وسلوفينيا، يوم الأربعاء الماضي، في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأوضحت: ان الجهاز الطبي لريال مدريد، طلب من منتخب كرواتيا، تقريرًا بشأن حالة لاعب الوسط الكرواتي، الذي تعرض لها في المباراة.

وأردفت: لكن حالة لوكا جاءت مطمئنة، بعدما وضع الثلج والخضوع للتدليك والعلاج الطبيعي، واطمئن المسؤولين في الميرنجي.

وأختتمت: سيكون مودريتش جاهز للمشاركة في المباريات المتبقية خلال فترة التوقف الحالية، أمام منتخبي قبرص ومالطة.

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