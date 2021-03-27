عبدالحفيظ يكشف مصير كهربا في الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مصير محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من العودة إلى التدريبات، بعد خلافه مع المدير الفني للأحمر، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





الأهلي كان أصدر قراراً بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، بعد دخوله في خلاف مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وأكد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية، أن الأزمة لم تكن سهلة على الاطلاق، ولكن سينخرط محمود كهربا في التدريبات، بعد انتهاء مدة العقوبة، على أن ينضم للمران الجماعي يوم الرابع من شهر أبريل المقبل.





فيما أوضح عبدالحفيظ، أنه لا صحة لما يتردد بشأن دخول الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي.





كما تحدث عن إمكانية عودة رمضان صبحي نجم بيراميدز للأهلي مرة أخرى في المستقبل، قائلا، " هذا الأمر ليس من اختصاصي، ولا أريد الحديث عنه، اللاعب اختار الرحيل عن الأهلي، وسنعرف صحة قراره من عدمه مستقبلاً".



