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عمليات بحث مكثفة للبحث عن ضحايا عقار جسر السويس المنهار
السبت 27/مارس/2021 - 03:46 ص
داليا عادل
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تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة عمليات البحث المكثف بمعرفة رجال الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية لسرعة إنقاذ ضحايا عقار جسر السويس الذي انهار منذ قليل.
وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.
ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.
من جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين
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