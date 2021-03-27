عمليات بحث مكثفة للبحث عن ضحايا عقار جسر السويس المنهار

تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة عمليات البحث المكثف بمعرفة رجال الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية لسرعة إنقاذ ضحايا عقار جسر السويس الذي انهار منذ قليل.





وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.





ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.



