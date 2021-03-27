منافسة شرسة بين مانشستر سيتي وبرشلونة على ضم القاطرة البشرية

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن روميلو لوكاكو البالغ من العمر 27 عاما انتقل إلى إنتر ميلان في صيف عام 2019 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 74 مليون يورو ليصبح بعدها أحد أهم نجوم إنتر ميلان الحاليين وأصبح إنتر ميلان الآن على مقربة من التتويج بلقب الدوري الإيطالي عن جدارة واستحقاق.





وأكد الموقع الإيطالي أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يرغب في التعاقد مع مهاجم هداف لذا طلب من إدارة البلوجرانا التعاقد مع روميلو لوكاكو عقب تألقه الملفت للأنظار في الموسم الحالي.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن روميلو لوكاكو يقدم مستويات مميزة في الموسم الحالي، حيث تمكن من تسجيل 25 هدفا حتى الآن في 34 مباراة.





وألمح الموقع الإيطالي أن إدارة برشلونة ستتفاوض مع إنتر ميلان حول إمكانية التعاقد مع لوكاكو ولكن سيجد البرسا منافسة شرسة على ضمه من جانب مانشستر سيتي الإنجليزي أيضًا الذي يسعى للفوز بخدماته.





ونوه الموقع الإيطالي أن عقد روميلو لوكاكو سينتهي مع إنتر ميلان في صيف عام 2024.



