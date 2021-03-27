موعد مباراة مصر ضد جزر القمر في الجولة الأخير من تصفيات أمم إفريقيا

تعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب كينيا بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم.





ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جزر القمر يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم.





وتقام المباراة بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.





يذكر أن منتخب مصر قد تأهل الي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد تصدر المجموعة رفقة جزر القمر برصيد 9 نقاط.



